Jarig Hoger Op brengt vier voorstellingen van ‘Het dagboek van Anne Frank’: “We staan constant met heel veel op de planken”

WERVIKIn GC Forum in de Speiestraat in Wervik brengt de koninklijke toneelgilde Hoger Op vier voorstellingen van ‘Het dagboek van Anne Frank’. “Normaliter gingen we dit brengen in januari maar door de pandemie liet men geen repetities toe”, zegt voorzitter en regisseur Lieven Vandamme. De voorstellingen kaderen in het feestprogramma van 100 jaar Hoger Op .

Door corona en de maatregelen door het Overlegcomité lagen de repetities een maand stil. “Nadien repeteerden we boven in ’t Kapittel elke dinsdagavond”, zegt Lieven. “Na de Paasvakantie werd het twee keer per week. Het is een moeilijk stuk. We staan constant met heel veel op de planken. Sommigen spelen toneel zonder dat ze een tekst moeten zeggen. Het is een uitdaging.”

Een verhaal dat iedereen ontroert en doet terugdenken aan die vreselijke oorlog. De belangrijkste rollen worden gespeeld door Silke Vandamme (Anne Frank), Kristof Leenknegt (Otto Frank), Isabells Campion (Edith Frank), Caithlin Volcke (Margot Frank), Ignaas De Jongh (Meneer Van Daan), Siska Lecompte (mevrouw Van Daan), Cailean Volcke (Peter Van Daan), Dirk Lecluse (Dussel), Hélène Leconte (Miep Gies) en Christophe Staessen (meneer Kraler).

Anne Frank groeide samen met haar drie jaar oudere zus Margot op in een joods gezin te Frankfurt. Vader Otto was daar directeur van de Michael Frank Bank. Nadat Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen, vertrok de familie eind 1933 naar Amsterdam.

Volledig scherm Twee jaar na haar overlijden verscheen Het Dagboek van Anne Frank. Goed voor maar liefst 30 miljoen exemplaren © photo_news

Drie weken voor het gezin Frank onderdook, had Anne voor haar dertiende verjaardag een dagboek gekregen. Ze schreef in de vorm van brieven aan een imaginaire vriendin Kitty. Voor Anne was haar dagboek haar vrijheid. Anne Frank werd geboren in Frankfurt am Main op 12 juni 1929. Ze stierf in het concentratiekamp Bergen-Belsen in maart 1945.

“In 2008 hebben we dit stuk al eens met groot succes opgevoerd”, zegt Lieven die toen de regie deed met zijn vader Stephaan. “Vandaar het idee om dit terug te brengen, uiteraard met nieuwe acteurs en in een nieuw jasje gestoken.”

Volledig scherm Voorzitter Lieven Vandamme doet de regie © Maxime Petit

Op uitnodiging van de Israëlitische Gemeenschap van Oostende bezochten de leden van toneelgilde Hoger Op onlangs de synagoge van Oostende, de enige volwaardige en zeer mooie synagoge van West-Vlaanderen.

De voorstellingen gaan door op zaterdag 4 en 11 juni om 19.30 uur en zondag 5 en 12 juni om 17.30 uur. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de ingang 10 euro, voor kinderen in het lager onderwijs kosten de tickets 4 euro. Het gaat dit keer om genummerde plaatsen. Tickets zijn te bestellen bij Dirk Lecluse, Ooststraat 52 of 0468 19 25 13 en via hogeropwervik@gmail.com.

Meer info op www.hogeropwervik.be.

Volledig scherm De vier voorstellingen gaan door in GC Forum in de Speiestraat in Wervik © Maxime Petit