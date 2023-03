Jari Denorme (N-VA) wil voor elke inwoner gratis een reflecterend huisnummer: “Duidelijke en vanop de openbare weg zichtbare huisnummers besparen veel tijd in noodsituaties

Jari Denorme (N-VA) deed tijdens de gemeenteraad in Wervik het voorstel om elke inwoner gratis een reflecterend huisnummer aan te bieden. “Nu de openbare verlichting ’s nachts een aantal uren is gedoofd, hebben de hulpdiensten in deze situatie meer moeite om de juiste woning te vinden”, zegt Jari. Hij zocht uit dat een reflecterend huisnummer bij voldoende afname 3 euro kost, btw inbegrepen

“In een noodsituatie is een goed zichtbaar huisnummer van levensbelang”, verdedigt Jari zijn voorstel. “Elke extra seconde die de huisarts, ziekenwagen, politie of brandweer moet zoeken naar het juiste adres kan er één te veel zijn. Zeker in het donker of bij slecht weer is het voor de hulpdiensten moeilijk om het huisnummer vanop de openbare weg te kunnen zien.”

“Duidelijke en vanop de openbare weg zichtbare huisnummers besparen veel tijd in noodsituaties. Goed leesbare reflecterende huisnummers kunnen dan het verschil maken en zorgen er voor dat men zo snel mogelijk op de juiste locatie komt. Ook voor een postauto en pakjesdiensten is het niet altijd vanzelfsprekend om snel het juiste adres te vinden.

“Steeds meer steden en gemeenten zetten daarom in op reflecterende huisnummers. Dit type huisnummer bestaat uit een aluminium plaatje voorzien van een reflecterende folie met de cijfers. De kostprijs daalt afhankelijk van het aantal bestelde exemplaren.”

“In de gemeente Lichtervelde bleek dat de kostprijs per huisnummer 2,50 euro per stuk bedroeg. Daar werden ongeveer 1.500 nummers besteld. Dat kwam neer op de helft van het aantal huizen. De totale kostprijs kwam zo neer op ongeveer 5.000 euro. Er werd geopteerd om de huisnummers niet te bedelen via Bpost om zo de kosten tot een minimum te beperken.”

“Onze fractie vraagt aan het gemeentebestuur om werk te maken van een duidelijk huisnummerbeleid en in te zetten op zichtbare en reflecterende huisnummers bij alle woningen in onze gemeente.”

Naast bijvoorbeeld Lichtervelde zorgen ook het lokaal bestuur van Zedelgem, Herzele, Zulte, Hasselt, Kortressem, Grimbergen, Roosdaal, Begijnendijk, Rijkevorsel, Sint-Lieven Houtem, Maarkedal en Lanaken voor een reflecterend huisnummer.

Reactie burgemeester

“Ik kreeg nog geen enkele melding dat de hulpdiensten of anderen ergens een huisnummer niet vonden”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit). “We stellen tegen een kleine kostprijs een officieel huisnummer aan en raden het gebruik aan. Het is evenwel niet verplicht om dat huisnummer te gebruiken. Heel veel mensen kiezen niet voor een klassiek huisnummer maar kiezen voor een eigen ontwerp geven een eigen toets aan hun huisnummer. Wel is het zo dat er aan een woning soms geen huisnummer is. In het politiereglement staat dat dit verplicht is.”

“Ik heb ook eens de oefening gemaakt en voor de helft van de woningen op ons grondgebied zouden we om en bij 4.000 huisnummers nodig hebben. Maal drie euro komt dat uit op 12.000 euro We gaan dat zeker bespreken met de bevoegde diensten en gaan op het schepencollege bespreken of we dat al dan niet gaan doen.”

