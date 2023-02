Infosessie over isoleren in GC Gilwe

Waar moet je op letten als je nieuwe ramen kiest? Kies je voor hoogrendementsglas of drievoudige beglazing? Plaats je de isolatie aan de buiten- of binnenkant of in de muur? Welke afwerking kan je kiezen? Heb je een vergunning nodig? Allemaal vragen waar je op dinsdag 28 februari tussen 19.30 tot 21 uur in Gemeenschapscentrum Gilwe in Wervik een antwoord op krijgt. Inschrijven doe je via dit formulier of via 056/95.20.04.