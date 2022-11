Infomarkt over heraanleg Bakkerstraat, Rekestraat en deel Molenstraat

Het is de bedoeling dat deze werken aansluiten op de wegen- en rioleringswerken in de Vrede- en Ooststraat. In de Molenstraat gaat het om het deel tussen de Gas- en Bakkerstraat. Vooral de Rekestraat bevindt zich al jarenlang in een zeer slechte toestand. Het is nog één van de weinige straten in kasseien. In de Bakkerstraat waren er al een paar keer verzakkingen. De Reke- en Bakkerstraat zijn straten met éénrichtingsverkeer.