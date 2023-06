Inbreker plundert rouwplekje van Claudines zus: “Vreselijk dat hij van haar heeft gestolen, dit breekt mijn hart”

“Van Greg LeMond tot Pfaff, iedereen kwam hier feesten”: terug naar gouden jaren van ‘t mirakel­straat­je met straatbur­ge­mees­ter Jean-Pier­re

Uitgaan in Kortrijk deed je tijdens de jaren ’80 in de Kapucijnenstraat bij de Pentascoop - nu stadsbioscoop Budascoop - waar Jean-Pierre Tack in 1984 officieel straatburgemeester werd. De man van nu 82 liet ‘t mirakelstraatje bruisen als geen ander. Zaterdag wordt de legendarische plek gevierd tijdens de eerste Kapucijnenfeesten, en geeft Tack officieel zijn lint door. Wij blikken met hem terug op de gouden jaren van de straat. Zo ontdekken we bijvoorbeeld waarom er ooit een tapijt met bloemenmotief op het tarmac lag. “De auto’s reden er gewoon over, ja.”