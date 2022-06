Iedereen zaterdagavond welkom op de wijngaardzegening op Wijndomein Ravenstein

Kortrijk Koppel steenmar­ters gespot nabij Astridpark: “Het zijn beschermde dieren, vangen of doden is verboden”

Gespot in de Kortrijksestraat, niet ver van het Astridpark, en gefilmd door Jonas Decroix: twee steenmarters. De roofdieren zijn dol op (kippen)eieren en durven wel eens een duif, kip, eend, cavia of dwergkonijn roven. Er is onrust in de buurt over hun aanwezigheid, zeker voor wie kippen in de tuin zitten heeft, maar aan de beschermde dieren raken mag niét.

13 juni