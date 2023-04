Iedereen vrijdagavond welkom op open iftar in Oosthove: “Zal dit de katholieken op Goede Vrijdag niet afschrikken om deel te nemen?”

AN­PR-camera’s in winkelstra­ten en uitgaans­buurt op Weide haalden in 2022 bijna 600.000 euro aan GAS-boe­tes

De ANPR-camera’s in het winkelwandelgebied in hartje Kortrijk, in de uitgaansbuurt nabij het treinstation en op Kortrijk Weide missen hun effect niet, met 11.796 geregistreerde overtredingen in 2022. Goed voor een geïnd bedrag van 586.638,80 euro aan GAS-boetes. Wat doet Kortrijk met het geld? En wanneer komen er ook ‘GAS5-boetes’ voor kleine snelheidsinbreuken?