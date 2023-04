Humor op Maandag met Han Solo

1 op 24 Kortrijkza­nen heeft Marokko als herkomst: “Om onverdraag­zaam­heid tegen te gaan, mogen we nooit op onszelf terugplooi­en”

Met 3.343 waren ze in 2020, de inwoners met herkomst Marokko in Kortrijk. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas Superdiversiteit. Ze vormen al jaren de grootste ‘buitenlandse’ bevolkingsgroep in Kortrijk, vooral met als doel hier te werken en een beter leven op te bouwen. Waarom en hoe ontdekten de eerste Marokkanen via de basketsport Kortrijk? Worden ze aanvaard of uitgesloten? Hebben ze zelf voeling met de stad? We brachten drie generaties samen voor een boeiend gesprek.