Humor op Maandag met Ann Helena Kenis

WERVIK Zesde editie van fuif Fantaspi in d’Arke, vooraf is er een gratis kinderfuif

De Aspi’s van Chiro Jow organiseren zaterdagavond vanaf negen uur de zesde editie van Fantaspi op de jeugdsite d’Arke in de Koestraat in Wervik. Door de pandemie was er vorig jaar geen fuif. Twee jaar geleden in februari was het uitverkocht. Thema dit keer is Under Construction.

25 maart