Huldiging sportlaureaten in bomvol Forum heel geslaagde avond, postume hulde van sportmecenas en ondernemer André Ollevier

WERVIKIn een bomvol gemeenschapscentrum Forum in Wervik vond vrijdagavond de huldiging van heel wat sporters plaats. Er was ook een postume hulde van sportmecenas en ondernemer André Ollevier . Hij overleed in april vorig jaar. In een presentatie van Maarten Vangramberen van Sporza verliep het alvast vlot en was achteraf iedereen vol lof over de nieuwe formule. Tijdens deze bijzondere editie van de huldiging blikte men terug op de voorbije drie sportseizoenen

“Door de pandemie kon de huldiging in 2020 en 2021 niet doorgaan”, aldus schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “Nu hebben we de formule wat aangepast. We kiezen niet langer een sportman, sportvrouw, sportbelofte en sportploeg van het jaar. Iedere sporter krijgt een attentie.”

Die attentie was een sporttas met het logo van de stad, een handdoek en een herinneringsdiploma. In vijf blokken kwamen heel veel sporters op het podium. Leden van atletiekclub Athleoo waren daarbij het talrijkst. Omwille van hun verdiensten of prestaties werden verschillende mensen gehuldigd. Robbe Verstraete verhuisde van Geluwe naar Herentals. Ten voordele van Kom op tegen Kanker reed hij in augustus 2020 maar liefst 198 keer de Kemmelberg op.

Ghislain Salaets (71) behoort tot de stichters van Athleoo, was er trainer en won tientallen keren het PK. Donaat Lecleir is al twintig jaar secretaris van De Grensschutters. Achteraan café Het Visputje in Kruiseke schieten ze op een afstand van achttien meter op flessen.

Ook Ewout Vandenbraembussche kwam op het podium want tijdens corona zorgde hij voor een opmerkelijke prestatie. Hij liep immers de 235 straten in Wervik af. “Ik deelde de stad in vakken in, ik schat dat ik 300 à 400 kilometers liep”, klinkt het. “Sommige straten deed ik twee keer. Op de boerenbuiten ontdekte ik een heel mooi parcours, onder meer in Kruiseke.”

Volledig scherm Martin Ravestyn © RV

Martin Ravestyn won in het biljarten zeven keer het BK excellentie en dat is de tweede hoogste categorie. Lieve Demyttenaere en Aurel Dedeurwaerder van judoclub Wervik kregen ook een geschenk. Zeven jaar geleden werd Lieve voorzitter van Judoclub Wervik. Ondertussen kwam het tot een fusie met de Judoclub Geluwe en werd Akogare de nieuwe naam. Aurel was secretaris van judoclub Wervik.

Niels Bossuyt (26) is de zoon van schepen Geert Bossuyt en promoveert als voetbalscheidsrechter naar eerste amateur. Een opmerkelijke gast was Maarten Bostyn. Hij groeide op in Geluwe en verhuisde in 2004 naar Limburg. Maarten is ondernemer en voorzitter van basketbalclub Hubo Limburg United dat in het Sportpaleis tegen Filou Oostende de Beker van België won. Opmerkelijk: Maarten voetbalde destijds bij eerst SK Geluwe en dan Eendracht Wervik.

Drie ploegen van Eendracht Wervik werden gehuldigd: de U15 en de vrouwen in tweede provinciale speelden kampioen, het eerste elftal promoveert naar derde amateur.

Tussendoor speelde Sons Saucisses enkele nummers. Voor de gelegenheid hadden ze een sportieve outfit aan. Na de huldigingen volgde een receptie in de stadszaal Oosthove.

Volledig scherm Sons Saucisses © RV

