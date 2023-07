Huizenprijzen in Wervik stijgen fors

Frans Dolfen (66) van supermarkt ‘Noma’ in Kruiseke is overleden: “Papa was een gepassio­neerd, hardwer­kend en warm persoon”

Frans Dolfen (66) is in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper overleden. Jarenlang was hij de gepassioneerde zaakvoerder van de supermarkt Noma in de dorpskom van Kruiseke, nabij Wervik. Samen met zijn echtgenote begon hij er in 1980. Eind september 2017 ging Frans op pensioen, maar lang kon de harde werker helaas niet genieten. Kruiseke verliest een icoon.