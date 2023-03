Herstel van fietspaden loopt vertraging op

Drie nieuwe ereschepe­nen krijgen een unieke pin in de vorm van een champagne­cap­su­le: “Het zijn betrouwba­re en loyale collega’s geweest”

Sonny Ghesquière is directeur van de woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik. In september 2021 nam hij verrassend ontslag als gemeenteraadslid. “Ik blik heel tevreden terug”, klinkt het. “De burgemeester en ikzelf hebben altijd goed samengewerkt. Het was boeiend. Ik had niet altijd de appreciatie van de ambtenarij. Het was nu en dan een sleuren. Met heel veel mensen heb ik goed samengewerkt.”