Herstel van fietspaden duurt langer dan voorzien

Aan de overkant van de drukke rijbaan richting Geluwe verandert er niks. “Daar is het grootste deel van het fietspad in asfalt”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Enkele jaren geleden had het Agentschap Wegen en Verkeer de intentie om aan weerszijden de fietspaden her aan te leggen maar toen zouden dertien bomen moeten sneuvelen. Het beton beton nu de nodige tijd hebben om te drogen.”

Het betonnen fietspad was op verschillende plaatsen gescheurd, onder meer door de wortels van de grote bomen. Op de Geluwesesteenweg liggen vanaf de Stokstraat een viertal stroken te wachten op de afwerking. In de werfzone is het zone 30 en éénrichtingsverkeer. Richting Geluwe mag niet en is er een omleiding via de expresweg N58. Fietsers mogen wel in beide richtingen.