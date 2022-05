Henriette (79) en Willy (82) een diamanten paar

WERVIK Jungle Beatz op zaterdag uitver­kocht, wel nog plaats op kinderfuif

In zaal d’Arke in de Koestraat in Wervik organiseren de hernieuwers van KSA Grensvuur komende zaterdagavond vanaf 21 uur de vijfde editie van Jungle Beatz. De deejay’s van dienst zijn LcLennert (21 tot 22 uur), Lafosse (22 tot 23 uur), Snes (23 tot 24 uur), Arthur Lewis (24 tot 1 uur), Voltage (1 tot 2 uur), Depaxx (2 tot 3 uur) en Mysterie DJ (3 tot 4 uur). Alle tickets zijn al de deur uit, maar voor de kinderfuif van 17 tot 20 uur is wel nog plaats. Dan draaien dj’s Very Good en Very Nice. Tickets kosten slechts twee euro, de ouders mogen gratis binnen.

28 april