Grote Prijs van Geluwe na anderhalf uur stilgelegd door wolkbreuk

Stortre­gens en dus kampt Tom (52) opnieuw met waterover­last: “Het scheelde hoop en al enkele centimeter voor het binnenliep”

Tom Mestdagh uit de Geluwesesteenweg in Wervik is de brandweer dankbaar. “Dankzij hun pompwerken konden we ons huis droog houden, na de stortregens van dinsdag”, vertelt de man. “Helaas is het niet voor het eerst dat we hier kampen met wateroverlast. En de oplossing hebben we helaas niet zelf in handen.”