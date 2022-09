Groot waterlek leidt tot ontdekking van cannabisplantage in opbouw, in loods achter leegstaande woning

GeluweLangs de drukke Menenstraat, vlakbij het centrum van de Wervikse deelgemeente Geluwe, is een cannabisplantage in opbouw aangetroffen. Dat gebeurde in een loods die vanaf de straatkant niet zichtbaar is. Er zijn voorlopig geen arrestaties verricht.

De loods in kwestie, met voldoende ruimte om er wel 20 auto’s in te parkeren, ligt aan de achterzijde van een leegstaande en verloederde rijwoning, recht tegenover fietsenzaak Dcycles. Omwonenden zagen woensdagavond hoe plots van op de eerste verdieping vrij grote hoeveelheden water door de muur kwam en naar beneden gutste. “Door het venster van de voordeur was ook te zien hoe het water via de trap naar beneden liep”, zegt een buurtbewoner. “We hebben dan maar de brandweer verwittigd.”

Waterleiding doorgezaagd

De spuitgasten braken de voordeur van de leegstaande woning open en slaagden erin om vrij snel de hoofdkraan van de waterleiding dicht te draaien. Tegelijk zochten de brandweerlui naar de oorzaak van het waterlek. Ze zagen dat er in de woning activiteit was geweest en dat ondermeer een waterleiding zomaar was doorgezaagd. Ook de politie was intussen ter plaatse gekomen. De woning werd doorzocht en ook de grote loods achter de rijwoning trok de aandacht. Toen de inspecteurs daar binnen gingen, geloofden ze hun ogen niet.

Volledig scherm Arbeiders werden opgevorderd om de loods leeg te halen waar een cannabisplantage in opbouw werd aangetroffen, langs de Menenstraat in de Wervikse deelgemeente Geluwe. © Hans Verbeke

Op de loer

De politie had het al eigenaardig gevonden dat op de koer voor de loods enkele duizend-litervaten stonden. In de loods troffen ze tientallen pakken teelaarde aan en materiaal dat niets aan de verbeelding overliet. Onmiddellijk was duidelijk dat in de loods de voorbereidingen bezig waren om een professionele cannabisplantage op poten te zetten. Na overleg met het parket werd beslist om de loods weer af te sluiten en de omgeving in de gaten te houden, in de hoop dat er iemand zou opduiken. De hele avond en nacht lag de politie op de loer maar er daagde niemand op.

Ingrijpende werken

Donderdag werden arbeiders gevraagd om te beginnen met het leegmaken van de loods en alles in een container te bergen die opgesteld stond aan de straatkant. De federale gerechtelijke politie hield een oogje in het zeil. In de buurt valt te vernemen dat de woning waarachter de loods ligt, een jaar of twee geleden te koop werd gesteld, kort nadat de bewoner was overleden. Uiteindelijk zouden twee Fransen het huis gekocht hebben. Maar met uitzondering van nu en dan een auto met Franse nummerplaat die af- en aan reed, was er weinig beweging rond de woning. Afgelopen zomer hoorden buren wel dat er kennelijk ingrijpende werken uitgevoerd werden in de loods, allicht als voorbereiding voor het inrichten van de plantage. Het parket bevestigt de ontdekking van de cannabisplantage in opbouw en geeft mee dat er voorlopig nog geen arrestaties zijn gebeurd in het dossier.

