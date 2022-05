Gratis themales over reanimeren en defibrilleren

WERVIK Weer sneuvelen vier paaltjes in de fietszone

De rode paaltjes in de fietszone in Wervik vallen als de vliegen. Op twee weken tijd zijn er in de Magdalena- en Koestraat vier paaltjes gesneuveld. Reden in de zone 30 is voor een groot deel onaangepast rijgedrag. De wegversmallingen maken het ook moeilijk voor vrachtwagens.

1 mei