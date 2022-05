Gratis grondwater voor iedereen, maar niemand die het weet

Vlamertinge Vier gewonden bij zware klap in Ieper: “Een wonder dat er geen doden vielen”

Op de Poperingseweg in Vlamertinge is zaterdagavond een spectaculair ongeval gebeurd. Vier mensen, waaronder twee broers, raakten gewond bij een frontale botsing. “Of dat nu ook het geval was, weten we niet, maar vooral ’s nachts wordt hier vaak te snel gereden”, klinkt het in de buurt.

14:49