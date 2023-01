GFT-afvalbak in drie volumes op meer dan zesduizend adressen, inschrijven blijft mogelijk

Menen Aldi gesloten tot de zomer voor renovatie­wer­ken, wel tijdelijke outletsto­re

De Aldi in de Noordstraat in Menen is sinds 31 december gesloten. De supermarkt ondergaat een metamorfose en wordt ook uitgebreid. Pas in juni opent de winkel terug de deuren. Op 11 januari opent Aldi er wel een tijdelijke outletstore. “Daar zullen we de resterende voorraad non-food artikelen aan sterk verlaagde prijzen aanbieden”, zegt woordvoerder Jason Sevestre van Aldi.

13:59