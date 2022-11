Gewezen schilder Jean-Marie Leroy (82) is overleden, destijds uitbater van Dekor-Center in de Nieuwstraat

Ze namen de zaak over in 1968 en zetten die eind 2011 stop. Jean-Marie was na zijn grootvader Julien en vader Gerard de derde generatie. Dekor-Center had heel veel klanten van buiten Wervik. Dat kwam onder meer door hun jarenlange aanwezigheid op de Jaarbeurs in Roeselare. Jean-Marie waren in de Nieuwstraat zowat de laatste winkeliers van hun generatie.