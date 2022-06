Gewezen schepen Bart Pynket wordt nieuwe gemeenteraadsvoorzitter

Kortrijk IN BEELD. Door warm weer nu al bloemen­pracht in internatio­na­le rozentuin op Hoog Kortrijk

De tweehonderd variëteiten in de internationale rozentuin in Kortrijk staan vroeger dan normaal in bloei. “Op zich niet zo uitzonderlijk, maar het is toch een van de vroegste seizoenen door de milde winter die we hadden en het relatief vroege mooie weer”, vertelt coördinator Kathleen Storme.

15 juni