Gewezen grote woning van de Broeders Maristen gaat met paar jaar vertraging tegen de vlakte: “Het werd een echte calvarietocht”

WervikIn de Magdalenastraat in Wervik zal de grote woning, waarin destijds de Broeders Maristen verbleven, de komende weken worden gesloopt. Er komt ongeveer in dezelfde stijl een vervangingsnieuwbouw met een nieuw administratief centrum en refter. De lager school telt 450 leerlingen. De toegang is tijdens de werken alleen mogelijk via de achterkant in de Sint-Jorisstraat.

Het gaat om een pand met een zeer rijke geschiedenis en herkenbaar voor veel inwoners van de Tabaksstad die destijds naar de ‘broederschool’ gingen. De Broeders Maristen zijn er ondertussen al weg sedert 2006.

“De afbraakwerken gaan verlopen in twee fasen”, zegt directeur Luc Beyens. “Eerst komen de gebouwen links aan bod. Dat gaat om de gewezen bibliotheek en het bureel waar de stencilmachine van wijlen broer Louis stond. Ook de rechterkant waar zich nu een houten poort bevindt, gaat tegen de vlakte. De tweede fase wordt dan het slopen van het huis en de refter. Er is ook een archeologisch onderzoek, met het trekken van proefsleuven. De resultaten hiervan moeten uitmaken of er een onderzoek ten gronde nodig is.”

Volledig scherm zo ziet de vervangingsnieuwbouw er uit, vergelijkbaar met het huidig gebouw maar met een moderne touch © Maxime Petit

De nieuwbouw wordt gerealiseerd door de firma Alheembouw uit Oostnieuwkerke. “Het wordt vergelijkbaar met het huidig gebouw maar met een moderne touch”, zegt de directeur. “De poort vooraan komt meer achteruit. Er zullen daardoor links vooraan twee à drie auto’s in een visgraat kunnen parkeren.”

“De toegang wordt verbreed. Nu is dat te smal voor bijvoorbeeld de brandweer. Rechts komt er een inrit naar de refter voor het leveren van de maaltijden. Er blijven hier 320 à 330 kinderen eten in twee shiften. In de nieuwbouw komt het secretariaat en een vergaderlokaal dat eventueel door verenigingen zal kunnen worden gebruikt. Voor de toegang gaan we werken met een badge en dus niet langer met een sleutel.”

“Ook het bureel voor de ICT-coördinator, preventieadviseur en de zorgcoördinator komt daar. En ook mijn bureel. Boven voorzien we het archief. Het administratief deel van de school zit nu samen aan de kant van de Sint-Jorisstaat en dat verandert dus. De zes lokalen die daar gaan vrijkomen worden mini-klassen voor leerlingen met een leerachterstand of met voorsprong op de andere kinderen. Het secretariaat bevindt zich nu in de buik van de school en dat kan eigenlijk niet. Het moet vooraan zijn want dat is ook veel praktischer.”

Volledig scherm De werken in De Graankorrel zijn gestart. Directeur Luc Beyens in de refter © Maxime Petit

Door omstandigheden kende het dossier een aanzienlijke vertraging. “Het werd een echte calvarietocht”, zegt Luc Beyens. “Het begon met het overlijden van architect Jan Boens. Zijn collega Jurgen Michiels nam de plannen over. Er waren ook nog andere externe factoren die zorgden voor een aanzienlijke vertraging. Ondertussen zijn de prijzen van de bouwmaterialen en de lonen gestegen. Gelukkig kregen we een huursubsidie bijna een miljoen euro subsidies.

De Sint-Jorisstraat is een schoolstraat en dat blijft zo tijdens de werken en dus maar één ingang. Er is een Kiss & Ride in de Ten Brielenlaan en Kasteelstraat

Voor de uitvoering van de werken is anderhalf jaar voorzien. In principe zal het éénrichtingsverkeer in de Magdalenastraat mogelijk blijven.

Volledig scherm De werken in De Graankorrel zijn gestart. Door de werf is binnenkomen langs de Magdalenastraat niet langer mogelijk © Maxime Petit

Binnen de scholengroep De Graankorrel is er de afgelopen jaren veel nieuwbouw en renovatie. De vestiging Geluwe kreeg dire jaar geleden een nieuwe kleuterschool, de dorpsschool Kruiseke werd gerenoveerd en nam de gewezen pastorie ook in. “Wervik kan niet achterblijven”, aldus directeur Luc Beyens die in mei op pensioen gaat. “Eerder vonden dakwerken plaats in de kleuterschool in de Grauwe Zusterstraat en gaan we dit schooljaar ook investeren in de kleuterschool in de Ooststraat.”

Volledig scherm De werken in De Graankorrel zijn gestart. Een iconisch gebouw zal worden gesloopt © Maxime Petit

Volledig scherm Simulatiebeeld De Graankorrel Wervik met een blik op de toegang van de refter © Maxime Petit

Volledig scherm zo ziet de vervangingsnieuwbouw er uit, vergelijkbaar met het huidig gebouw maar met een moderne touch. Rechts de inrit naar de refter © Maxime Petit

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.