Gestolen knalgele Fiat 500 Abarth teruggevonden in het zuiden van Frankrijk: “Waar precies en in welke omstandigheden weet ik niet”

De in april gestolen knalgele Fiat 500 Abarth van Linda Hostyn uit de Kasteelstraat in Wervik is teruggevonden in het zuiden van Frankrijk. “Waar precies en in welke omstandigheden weet ik niet”, vertelt Linda. “De politie belde me op. Ik weet ook niet of de auto al dan niet beschadigd is.”