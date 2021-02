Gerenoveerde villa gaat volledig verloren door nachtelijke brand, bewoners ongedeerd

GELUWE Bewoners Triamant in quarantai­ne na zes besmettin­gen, iedereen wordt getest

17 februari In de woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat in Geluwe zijn vijf bewoners en één personeelslid besmet door het coronavirus. Vandaag, woensdag, worden alle medewerkers en bewoners getest. Een deel van de bewoners is dinsdag al getest.