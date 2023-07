Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wervik vandaag

Volledige stelling van schrijnwer­ker uit Zonnebeke gestolen in Frankrijk

Een volledige stelling van schrijnwerker Francis Degruytere uit Zonnebeke is ineens verdwenen vanop een werf in Frankrijk. De dieven hebben er duidelijk hun tijd voor genomen. “Met drie ben je daar een uur of twee mee zoet”, vertelt de schrijnwerker.