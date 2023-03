Gent-Wevelgem iets na 11 uur door dorpskom van Kruiseke en deel van Wervik via Hoogweg naar Menen

Na de start om 10.50 uur onder de monumentale Menenpoort in Ieper gaat het via de Meenseweg (N8) richting Bellewaarde en Geluveld. Aan de rotonde ter hoogte van de frituur De Router gaat het iets van 11 uur rechtsaf richting Kruiseke. Het peloton dwarst in de Kruisekestraat de expresweg N58 in Wervik. Aan de Kruisekemolen gaat het dan linksaf de Oude Mesenweg in. Via de Motestraat en de rotonde gaat het langs de slagerij Mingneau via de Hoogweg naar Menen.