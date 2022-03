Geluwse brandweerpost op zoek naar vers bloed: “Nodig om efficiënt te blijven hulpverlenen”

GeluweNee, de brandweerpost van Geluwe is niet de grootste van Brandweer Westhoek. Maar in de Wervikse deelgemeente nemen ze wel behoorlijk wat interventies voor hun rekening, en niet alleen in eigen stad. “Ideaal voor jonge vrijwilligers die willen aansluiten”, zegt postoverste Luc Dorme. “En ja, ook vrouwelijke kandidaten zijn ook welkom.”

De post Geluwe telt op dit moment 20 vrijwilligers. “Maar wettelijk gezien mogen dat er 27 zijn en eigenlijk hebben we op korte termijn plaats voor zelfs 9 extra mensen”, zegt Luc Dorme. “De komende tijd gaan immers nogal wat collega’s met pensioen en het spreekt voor zich dat we die plaatsen graag weer willen invullen. Omdat er niet echt actief gezocht werd naar nieuwe vrijwilligers, is het ook al een eindje geleden dat we nog vers bloed aantrokken. Tijd dus, om daar verandering in te brengen. Al zou het verkeerd zijn ons te beschouwen als een post van uitsluitend oude venten. Onze jongste brandweerman is namelijk pas 21. En de samenhang in de groep is uitstekend.”

Veel interventies

Een volzette brandweerpost is geen overbodige luxe. “Met iets meer dan 200 interventies liggen onze tussenkomsten op een vrij hoog peil”, weet Dorme. “Het is zelfs behoorlijk veel voor een kleine post als de onze. Wie bij ons aansluit, weet daardoor dat er regelmatig moet uitgerukt worden. Niet alleen in eigen stad maar ook vaak in steun van andere posten. Zo vertrekken we regelmatig ook richting de industriezone van de Krommebeekstraat in Menen, als daar iets voorvalt. De talrijke interventies geven voldoening, want uiteindelijk doen we het daarvoor. Mensen helpen, is onze opdracht.”

Geen opendeurdag

Om nieuwe vrijwilligers warm te maken voor de brandweer, organiseert de post Geluwe op zaterdag 26 en zondag 27 maart een infoweekend. “Geen opendeurdag voor het grote publiek maar wel een evenement om geïnteresseerden kennis te laten maken met een aantal aspecten van de brandweer”, zegt Luc Dorme. “Zo is er op beide dagen zowel om 10 als om 14 uur een oefening in en aan de kazerne in de Vrouwstraat. We zullen er onder meer een bevrijding demonstreren van een gekneld slachtoffer uit een voertuig. Vanuit Brandweer Westhoek krijgen we ook een voorraad materiaal ter beschikking gekregen waarmee de kandidaten moeten kunnen omgaan om het FGA, het zogenaamd Federaal Gezondheidsattest te behalen. Dat is de eerste stap na een opleiding als vrijwilliger.” Na het infoweekend volgt op dinsdag 5 april nog een officiële infoavond, ook in de kazerne van de post Geluwe.