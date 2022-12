Geluwe 2.0 maakt op succesvolle kerstmarkt winnaar van het logo bekend: “We hadden het niet mooier kunnen voorstellen of dromen. Het was op de koppen lopen”

“De nieuwe editie van de kerstmarkt was een ongelooflijk schot in de roos”, aldus Yves Durnez namens de werkgroep. “We hadden het niet mooier kunnen voorstellen of dromen. Het was op de koppen lopen. De aankomst van de kerstman met paard en koets was ronduit speciaal en was het voor de ouders met hun kinderen genieten.”

“Onze vrees was dat men de parkeerplaats aan de buitenschoolse kinderopvang Sloeber niet zou bezoeken, maar die vrees was totaal niet terecht. Ook daar verzamelde heel wat volk. Voor de veiligheid hadden we enkel op dat deel vuurkorven geplaatst. Dat trok mensen aan die zich opwarmden en intussen iets aten of dronken of een paar warme wanten, sjaal of muts kochten. We hadden natuurlijk wel geluk met het weer.”