GC Gilwe in de Wervikstraat kost maar liefst negen (!) miljoen euro, absolute blikvanger is de schouwburg

Dit weekend vindt de officiële opening van het gloednieuwe GC Gilwe in de Wervikstraat in Geluwe plaats. De werken duren al bijna twee jaar. Met maar liefst negen miljoen euro gaat het voor de stadskas om één van de grootste investeringen ooit. Absolute blikvanger is de schouwburg met 245 comfortabele zitplaatsen en voorzien van alle nodige professionele podiumtechnieken. We kregen een rondleiding en waren echt wel onder de indruk.

Het GC Gilwe moet een antwoord bieden op de vraag van de lokale verenigingen naar meer en modernere infrastructuur om hun activiteiten te ontplooien en biedt de mogelijkheid om het professionele culturele aanbod verder uit te breiden. Naast een polyvalente zaal met een capaciteit voor 250 personen en een bar, een aantal ruime leslokalen en een moderne schouwburg herbergt de site ook het nieuw JOC De Metropool. Ontwerpers van de site zijn noArchitecten uit Antwerpen.

Volledig scherm Het nieuwe GC van Geluwe, vlnr poseren Björn Leleu, Sebastian Hoornaert, schepen van Cultuur Bercy Slegers en Jos Descamps (deskundige cultuur) in de polyvalente zaal. © Maxime Petit

De verschillende betonnen gebouwen zijn zo ten opzichte van elkaar gebouwd dat de site de structuur heeft van een klassieke vierkantshoeve. Achteraan bevindt zich het JOC De Metropool. Aan de inkom is er een balie voor onder meer de ticketverkoop en bevindt de vestiaire zich daarachter. De schouwburg biedt plaats aan 245 bezoekers en is voorzien van alle nodige professionele podiumtechnieken. “Belangrijk is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking”, zegt schepen van Sociale Zaken Lien Deblaere (Vooruit). “Zo is het mogelijk om vooraan een hele rij stoelen weg te nemen indien er rolstoelgebruikers aanwezig zijn.”

Traptribune

Daarnaast is er een ruime foyer met een traptribune voor kleine optredens en uitgeruste bar, zijn er enkele ruime leslokalen en achter het podium van de schouwburg op de bovenverdieping loges om artiesten te ontvangen.

Het dossier heeft alvast een heel lange geschiedenis en werd in de vorige legislatuur opgestart toen Sanne Vantomme (N-VA) schepen van Cultuur was. In februari 2015 keurde de gemeenteraad het bestek voor de aanstelling van een ontwerper goed. Via een wedstrijd werd het ontwerp gegund aan noArchitecten uit Antwerpen.

Volledig scherm Het nieuwe GC van Geluwe. De ruime foyer met links een traptribune. © Maxime Petit

Het budget bleek ontoereikend en dus kwamen er forse aanpassingen. Bovendien was er politiek veel te doen over het ereloon van de ontwerper. Het budget moest een paar keer worden aangepast. Daarbij kwamen door corona dan ook nog eens de duurdere materiaalprijzen en ondertussen ook de indexering van de lonen en de hoge inflatie.

Kalender goed vol

De kalender voor de komende maanden is blijkbaar al goed ingevuld. “De reservaties zitten al redelijk vol tot de zomer”, aldus Björn Leleu, coördinator Vrije Tijd. “De gebruikers zijn heel divers. Van yoga, een souper en bloedafname door het Rode Kruis tot het nieuwjaarsconcert door de Muziekkapel van de Marine, een optreden van Tom Helsen en voorstellingen van toneelgilde Onder Ons. Voor wie de polyvalente zaal huurt, zijn er altijd stoelen en tafels aanwezig. Er hangt daar ook een vast projectiescherm. De huurprijzen van de polyvalente zaal zijn vergelijkbaar met GC Forum en De Knippelaar in Kruiseke.”

Volledig scherm Het nieuwe GC van Geluwe. Het leslokaal van de Academie Woord. © Maxime Petit

De Academie Woord en Beeldende Kunst beschikt over een eigen ruimte, de lessen vangen er in januari aan. “Een pluspunt is een kleioven”, zegt Björn. “Doe lokalen gaan buiten de lesuren ook kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld een vergadering of lezing.”

Jongerenontmoetingscentrum De Metropool is voorzien van nieuw meubilair dat de jeugd zelf heeft mogen kiezen. Belangrijk in alle gebouwen is uiteraard de akoestiek en isolatie. “Zo zijn er akoestische plafonds en is er in de uitvoering ook aandacht voor de akoestiek buiten zodat de buurtbewoners geen last hebben”, zegt Sebastian Hoornaert, coördinator Ruimte.

Personeel

In het kader van de energiecrisis maakte het stadsbestuur eerder al bekend om de oude stadszaal Oosthove in Wervik zo weinig mogelijk te gebruiken. De zaal dateert al van 1968. “We gaan de verenigingen sensibiliseren te kiezen voor zo energiezuinig mogelijke stadsgebouwen en daar is GC Gilwe het perfectie voorbeeld voor”, aldus Björn Leleu.

Volledig scherm Het nieuwe GC van Geluwe. De ruime foyer met vlnr Jos Descamps, Björn Leleu, Sebastian Hoornaert, schepenen Lien Deblaere en Bercy Slegers © Maxime Petit

Voorlopig komt er geen extra personeel. “We gaan het zoveel mogelijk invullen met onze twee podiumtechniekers en indien nodig zullen we voor extra ondersteuning beroep doen op freelancers”, zegt Björn. “Voor het poetsen kunnen we beroep doen op de medewerkers die vroeger in zwembad Ter Leie werkten.”

Zoals vorige week vermeld, is er nu een openingsweekend. “Om alle functionaliteiten in de kijker te stellen”, aldus Björn Leleu. Het optreden van De Dolfijntjes is uitverkocht.

De aanhoudende regen is dezer dagen een spelbreker voor de omgevingswerken. Op een paar technische details na, zal het GC Gilwe afgewerkt zijn.

Volledig scherm Jongerenontmoetingscentrum De Metropool is voorzien van nieuw meubilair dat de jeugd zelf heeft mogen kiezen. © Maxime Petit

Volledig scherm Het nieuwe GC van Geluwe. De loge van de schouwburg. © Maxime Petit

Volledig scherm Het nieuwe GC van Geluwe. De schouwburg. © Maxime Petit

Volledig scherm Het nieuwe GC van Geluwe. De douche in de loge van de schouwburg. © Maxime Petit

Volledig scherm Het nieuwe GC van Geluwe. in de polyvalente zaal is er ook een bar © Maxime Petit

