Frietketel vat vuur: gasten De Waterkant moeten restaurant verlaten

Rond 14.30 uur raakte in de keuken van het restaurant in de Leiestraat een frietketel oververhit. Zo ontstond brand. Een blusdeken moest redding brengen, maar dat bleek niet voldoende. Ondertussen hadden de zaakvoerders de brandweer al gebeld en hun gasten gevraagd om rustig het restaurant te verlaten. Rook en een walm van frietvet kwam de brandweer van Wervik, Menen, Zonnebeke en Mesen tegemoet toen ze de Leiestraat inreden. Met twee extra blusdekens kon de toevoer van zuurstof in de frietketel worden gestopt en was de situatie onder controle.

Voorraden gespaard

De brandweer hoefde maar heel even te blussen, de schade in de keuken beperkt tot een halve vierkante meter. Het duurde wel nog een hele tijd voor de temperatuur in de frietketel voldoende gedaald was dat er geen gevaar meer was. De voorraden van het restaurant bleven gespaard omdat ze netjes weggestopt zitten in frigo’s. De brandweer zette een ventilator in om het restaurant rookvrij te maken, maar de geur van verbrand frietvet bleef hangen. Voor de zaakvoerder zat er niks anders op dan de gasten die gereserveerd hadden voor zaterdagavond af te bellen. Of het restaurant zondag weer open kan, was zaterdagnamiddag nog niet duidelijk.