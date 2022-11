Francovera wordt aannemer voor renovatie en nieuwbouw Ter Linde

Gullegem/Staden Litouwse trucker na procedure­fout vrij in onderzoek naar ruim 200 kilogram cocaïne en heroïne

Een 32-jarige Litouwse trucker die na de vondst van ruim 200 kilogram cocaïne en heroïne in een vrachtwagen op de industriezone in Gullegem/Moorsele en een AirBNB in Staden al anderhalve maand in de cel zat, is door een procedurefout op vrije voeten. Het parket-generaal liet na de zaak tijdig voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) vast te stellen.

16 november