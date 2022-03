Foorkramers komen maandag aan in Emiel Gellyncklaan

Kortrijk/Roeselare/Wevelgem/Poperinge/Harelbeke Van eindelijk weer carnaval tot koers en snuisteren in boeken: keuze zat in onze weekend­tips voor Zuid-West-Vlaanderen

Er zijn weer meer grote evenementen, nu de coronabarometer op geel staat en ook de lente aangebroken is. Het weekend van vrijdag 25 tot en met zondag 27 maart staat vooral in het teken van koers, met ook voor wielertoeristen de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem, én carnaval in Roeselare en Poperinge. Wie het wat rustiger wil, kan een boekenbeurs bezoeken in Kortrijk.

25 maart