Fietsstraten in Duivenstraat en Ten Brielenlaan verdwijnen en er komen geen nieuwe bij

ALDI in nieuw jasje, blikvanger is uitgebreid versassor­ti­ment

De vestiging van supermarkt ALDI in de Sint-Denijsestraat 103, tussen de Doorniksewijk en de wijk Sint-Elisabeth in Kortrijk, zit in een nieuw jasje. Om de werken te kunnen uitvoeren, was de supermarkt er dicht van zaterdagen 8 tot 15 juli.