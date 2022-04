Fietsster op leeftijd aangereden door auto: slachtoffer lichtgewond

Heule/Kortrijk Chocola­tier Vandenbulc­ke schenkt ruim 10.000 euro voor nóg betere en nóg meer taartjes in verwencafé Het Idee

Chocolatier Vandenbulcke uit Heule werkt als duurzaam familiebedrijf al jaren samen met lokale maatwerkbedrijven. In dat kader is er dit jaar beslist om via de (maatwerk)groep WAAK een donatie te doen aan zorgcampus De Branding. De schenking van 10.470,33 euro gaat naar de aankoop van nieuwe toestellen voor het voedingsatelier van De Branding in Heule. Waar cliënten met een beperking samen met hun begeleiders onder meer de taartjes maken die verkocht worden in verwencafé-winkel Het Idee in het winkelcentrum Ring Kortrijk.

