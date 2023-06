Fietser (41) overlijdt na avondje uit

In de Remi Ghesquierestraat in Geluwe (West-Vlaanderen) is afgelopen nacht een 41-jarige fietser uit Menen gestorven. De man was onderweg op een groen doorsteekpadje, toen het ineens fout liep. De hulpdiensten snelden ter plaatse en gingen over tot reanimatie. Maar alle hulp kwam te laat.