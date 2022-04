Extra gemeenteraad over motie van wantrouwen vanavond

Halfweg september 2015 zat het er bovenarms op tussen de burgemeester en het toenmalig oppositieraadslid Tom Durnez (CD&V), die nu schepen wordt. Aanleiding was de …caravan van Durnez. Hij woonde destijds op het einde van de Emiel Gellyncklaan in Wervik en parkeerde zijn caravan aan de overkant van zijn woning op een openbare parking

“In het verkeersreglement staat duidelijk vermeld dat caravans en andere aanhangwagens niet langdurig op de openbare weg mogen parkeren”, legde de burgemeester toen in HLN uit. “Het gaat hier om een termijn van maximaal 24 uur. Tom Durnez is gemeenteraadslid en heeft dus een voorbeeldfunctie. En het wordt tijd dat hij zelf zijn zaakjes op orde heeft alvorens hij kritiek op anderen uit.”

Volledig scherm De caravan van Tom Durnez destijds op de parking in de Emiel Gellyncklaan. © Luc Vanthuyne

Youro Casier stuurde toen de politie naar Tom Durnez die de ingreep van de burgemeester eerder als machtsmisbruik zag. “De burgemeester heeft natuurlijk in de kern gelijk, maar ik vraag me af of hij in vergelijkbare gevallen ook altijd de politie gebeld heeft”, aldus Tom Durnez toen in HLN.

Een ander zwaar incident tussen de twee nieuwe meerderheidspartijen vond plaats tijdens de gemeenteraad van april 2018. Een emotionele schepen Geert Bossuyt haalt toen bijzonder zwaar uit naar Bercy Slegers, fractieleider van CD&V en straks de nieuwe eerste schepen.

Volledig scherm schepen Geert Bossuyt tijdens een gemeenteraad in de stadszaal Oosthove © Maxime Petit

“Bercy Slegers bazuint mijn gebreken rond, vertelt hoe dom ik ben en vraagt zich daarom af hoe ik schepen ben geworden”, aldus schepen Bossuyt toen. Hij overliep zijn levensloop en het was muisstil. “Ik ben de oudste uit een gezin van vijf kinderen, mijn ouders waren gescheiden en ik kreeg de kans niet om te studeren”, aldus de schepen.

“Ik ben beginnen werken als arbeider (hij werkt bij De Watergroep, red). Ik trouwde en we hadden niks. Ondertussen heb ik een gezin met vijf kinderen en ik ben er fier op.” CD&V reageerde fel en verliet de gemeenteraad. Vier door hen ingediende mondelinge vragen werden daarom niet meer behandeld. De gemeenteraad was toen al drie uur bezig. “Dat is de oppositie door het slijk halen, laag bij de grond en totaal niet waardig om aan te halen op een gemeenteraad”, aldus Bercy Slegers toen.

Zoveel jaren later komen Bercy Slegers en Tom Durnez dus in het nieuw schepencollege… De ingrepen van Vooruit vorige week zijn uiteraard weinig elegant maar voor de socialisten was het kiezen tussen cholera en de pest. Eén zaak is duidelijk: de politiek in de Tabaksstad heeft zijn geloofwaardigheid verloren.

Het belooft vanavond alvast een heel bewogen gemeenteraad te worden. Iedereen kan de zitting vanaf 19.30 uur ook online volgen via een livestream.

