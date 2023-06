Ex-kapster (72) klust in het zwart thuis nog bij en riskeert 2.000 euro boete

Expert na ongeval met parachu­tist: “50.000 sprongen per jaar in Vlaanderen, maar áls het misgaat, gaat het ook echt mis”

Er gebeuren in ons land weinig ongevallen met parachutisten, zoals vrijdagavond in Ledegem, waar een springer in moeilijkheden raakte en met een flinke smak op straat terechtkwam. De man ligt op intensieve zorg maar zal het overleven. “Veiligheid is een topprioriteit in onze sport”, zegt David Vyncke van Skydive Flanders. “Maar een mechanisch defect of een menselijke fout kunnen roet in het eten gooien.”