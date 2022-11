Eucharistieviering in basiliek zondag op Canvas

ieper Rallyfans genieten van klassieke wagens tijdens Ypres Historic Rally en Ypres Rally Regularity

Ieper, Heuvelland en Zonnebeke werden dit weekend overspoeld met klassieke rallywagens, want de Ypres Historic Rally en de Ypres Rally Regularity stonden op het programma. Bezoekers konden er gratis van genieten, zowel op de ceremoniële start op de Markt in Ieper en de snelheidsproef in Boezinge op vrijdag als op de 8 klassementsproeven op zaterdag.

27 november