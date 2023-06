Elf ploegen voor eerste Pig Music Quiz vanavond in babbelcafé ‘t Zwijntje

Muzikanten Stadsharmo­nie luisteren doortocht BK wielrennen op

De doortocht van het BK wielrennen met start en aankomst in Izegem lokte in Wervik heel veel volk. Aan hun repetitielokaal in de gewezen tabaksfabriek Arvic aan de spoorweg in de Speldenstraat speelden eerst de jeugd en anderhalf uur later de drumband van de Stadsharmonie Wervik tijdens de passage van Lotte Kopecky, Wout van Aert en co enkele nummers.