Eeuwelinge Jeanne Titeca (102) is overleden

WervikIn woon- en zorgcentrum Het Pardoen in Wervik is eeuwelinge Jeanne Titeca (102) gestorven. Begin oktober kwamen op haar verjaardag burgemeester Youro Casier (Vooruit) en schepen Yves Obin (CD&V) op bezoek voor de huldiging. Jeanne stak toen met haar linkerpols in het gips.

Ze was de weduwe van voetballer Daniel Penet en moeder van drie kinderen Nicole, Willy en Christiane. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen. Jeanne werd geboren in Rekkem in het gezin van Eugenie Desmadril en Henri Titeca. Samen had het koppel zes kinderen. Alleen jongste zoon Gilbert leeft nog. Jeanne was de oudste dochter en heeft veel geholpen met de opvoeding van de jongere kinderen. Het gezin woonde tot 1940 in Komen en verhuisde naar Wervik.

Jeanne liep tot haar veertiende school in Komen. Nadien was ze twee jaar dienstmeid bij een rijke dame. Daarna ging Jeanne in een fabriek werken, tot de geboorte van haar tweede kind. Nadien deed ze het huishouden en ontfermde zich over de opvoeding van de kinderen.

Jeanne leerde haar man tijdens het uitgaansleven kennen toen ze 21 jaar was. Ze woonde toen een jaar in Wervik. Daniel deed nachtwerk in een fabriek en was van zijn generatie één van de betere spelers bij Eendracht Wervik. Na zijn spelersloopbaan was trainer van het eerste elftal en jeugdtrainer van Eendracht Wervik.

Café Union Belge

Jeanne baatte nadien nog veertien jaar lang in de Vlamingenstraat café Union Belge uit, in de volksmond beter bekend als ‘t Onderstandje. Het café draaide zeer goed. Jeanne stopte met de uitbating toen haar man een aanbieding kreeg om conciërge te worden in Wervicq-Sud. Het koppel verhuisde en bleef drie jaar in de conciërgewoning wonen. Ondertussen kochten ze in de Oude Mesenweg bouwgrond en gingen wonen in een nieuwbouw.

Na hun pensioen hielpen ze niet ver van hun deur in parochiaal centrum ’t Portaal in de Kruisekestraat met de uitbaring van de bar wanneer er feesten waren en elke woensdagnamiddag de kaarters van de partij waren. Ze deden dat veertien jaar lang

Jeanne woonde er na het overlijden van haar man in november 2001 nog een aantal jaren in de Oude Mesenweg en verhuisde dan naar een serviceflat. Sedert 21 november 2017 woonde ze in Het Pardoen.

De afscheidsplechtigheid vindt komende donderdag om 10 uur plaats in de aula van de parkbegraafplaats.

