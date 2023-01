Eerste editie van WinterWende met twaalf verenigingen, middenin pittoreske vuurparasols en …200.000 zeepbellen

WervikOp het stadsdomein Oosthove vindt zaterdag 7 januari de allereerste editie van Wervikse WinterWende plaats. Twaalf verenigingen tekenen er present onder het zwembad Ter Leie. Het wordt nostalgie ten top op een unieke plek want het zwembad wordt vermoedelijk in september afgebroken. Eerst wordt Oosthove zaterdag omgetoverd tot een feeëriek geheel waar jong en oud uren kunnen wegdromen. Middenin pittoreske vuurparasols, 200 bengelende vlammetjes en …200.000 zeepbellen.

Tekenen present met een stand : AMSC Leieland, organisatoren Gallo Romeins Weekend, Eendracht Wervik, toneelgilde Hoger Op, KSA Grensvuur, jeugdhuis Beepee, organisatoren Rock op het Plein, duikclub De Piraten, vzw O2, KLJ Wervik-Geluwe, Chiro JOW en de Stadsharmonie Wervik

Vorig jaar vond niet langer de jarenlange kerstboomverbranding plaats. De kerstbomen worden wel nog opgehaald door KSA Grensvuur en Chiro JOW maar worden door de stadsmedewerkers verhakseld. Wat meer milieuvriendelijk is. Op de plaats waar vroeger de bomen verbrand werden wordt nu door vzw Ron Jaluai van 18.30 uur tot 22.30 uur een prachtig en uniek schouwspel voorzien. Ron Jaluai vzw is de organisatie met alvast heel wat referenties.

Zoals Rock Werchter, Festival Dranouter en reeds twaalf jaar Tomorrowland. De stad tekende in voo hun concept ‘Magische Nacht van Bubbels en Vuur’. Dat belooft alvast. Vanaf 22.30 zorgen de Vinylbroos (Dimitri Depoutre en Stefaan De Meerschman voor de muziek.

Volledig scherm Vanaf 22.30 zorgen de Vinylbroos (Dimitri Depoutre en Stefaan De Meerschman voor de muziek.

Uitleg over de naam

De nieuwe naam is een voorstel van Peter Renier van de Stadsharmonie Wervik. “Ik was zo vrij een voorstel in te sturen”, vertelt hij. “Het begrip Wende dekt in meerdere opties de lading : Wende is een verkorting van wending en afgeleid van het werkwoord wenden dat in het woordenboek omschreven staat als ‘een andere richting inslaan’.”.

“En dit is hier zeker van toepassing. Al behouden we de ziel, we creëren een nieuwe (in)richting van ons evenement. Ook bestaat het woord Winterwende reeds, net zoals de Zonnewende. We zitten in de wending van de winter. Traditioneel wordt de kerstboom weggehaald na Drie Koningen op 6 januari. De dagen worden al zichtbaar langer.”

“De winterwende wordt in veel culturen als een feest gevierd. Na de kortste dag van het jaar worden de dagen gaandeweg weer langer. Het is het feest van de terugkeer van het licht en gaat daarom vaak samen met veel licht en vuur. En zo is er meteen ook een link en verwijzing naar de oude kerstboomverbranding.”

Kerstboom zelf brengen

“Voeg daarbij ook onze stadsnaam Wervik toe en we krijgen een prachtige alliteratie : een stijlfiguur waarbij de beklemtoonde beginklank van opeenvolgende woorden dezelfde is: Winter Wende Wervik. Het klinkt goed. Het woord Wende kan ook goed instaan als omvattend begrip voor de omschrijving van het ganse evenement. En grafisch kan er zeker iets moois gecreëerd worden met de drie W’s. Ten slotte is het nog quasi niet gebruikt door andere steden. Ik vond enkel de Winterwende van 2018 terug in het Oostvlaamse Bazel in het kasteel Wissekerke.”

De kerstbomen worden zaterdagvoormiddag in ruil voor een kleine gift opgehaald binnen de bebouwde kom. Wie daar buiten woont kan de kerstboom zelf brengen naar het depot van de technische dienst in de Kasteelstraat. Haksel is composteerbaar, goed voor de bodem en zal worden gebruikt op het openbaar domein.

Volledig scherm De kerstbomen worden wel nog opgehaald door KSA Grensvuur en Chiro JOW maar worden door de stadsmedewerkers verhakseld © RV

