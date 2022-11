Eerste deel Speiestraat door bouw dakkapel overdag drie weken afgesloten

Kortrijk Van uitgebrei­de jeugdafde­ling over gameroom tot cd-hoek en Maaklab: aan blikvan­gers geen gebrek in vernieuwe biblio­theek

Er is 630.000 euro geïnvesteerd in de vernieuwing van de centrale bibliotheek in Kortrijk. Vooral de benedenverdieping is onder handen genomen, met als een van de uitschieters een uitgebreide jeugdcollectie en -afdeling. “Om meer jongeren te laten lezen, want het leesniveau gaat achteruit. Alarmcode oranje knippert al lang. We willen geen nieuwe generatie die niet meer leest”, zegt bibliothecaris Carol Vanhoutte. “Er komen hier dagelijks klassen over de vloer.”

13:29