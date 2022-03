Eerste bevolkingsmoment over ontharding parking Westmolenstraat: Buurtbewoners kiezen voor een bloemenweide

“Er waren een twintigtal deelnemers. De mensen zijn alvast creatief.” Enkele buurtbewoners waren niet van de partij omdat ze aanwezig waren op het Lentefeest van de Vlaamse Seniorenclub. “In juli voorzien we een brede presentatie en dan is iedereen uit de stad welkom”, vertelt Tom Vandamme, teamcoach Openbaar Domein bij de stad. “Voor alle duidelijkheid : er zijn nog geen plannen, wel een aantal voorbeeldscenario’s die hier te zien zijn.”

Op die plek stond lang geleden de feesttent tijdens de Briekenhoekfeesten van weleer. Geert Decock en Jos Kennes wonen er sedert 1982. “We kiezen ook voor een bloemenweide en vinden de inspraak positief”, zegt Jos. “Bloemen gaan zorgen voor kleur in de wijk. En hopelijk komt er ook een deftig voetpad want dat is er nu niet. Soms had die parking wel nut. Onze kinderen en later onze kleinkinderen speelden hier maar ondertussen werden ze groter.”

Er ligt tijdelijk een lap kunstgras, met twee zitbanken. Een brievenbus ter plaatse moet de ideeën en suggesties verzamelen, er staat ook een groot infobord met QR-code

Aanleg in 1971

De parking werd aangelegd in 1971. Er was toen sprake van de komst van een supermarkt. Vandaar de aanleg van de parking. De supermarkt kwam er uiteindelijk niet. “Een participatief traject met de buurt moet het hart van de wijk een nieuwe, groene toekomst geven”, aldus Bert Verhaeghe. “Een initiatief dat perfect past binnen onze beleidsdoelstellingen op het vlak van ontharding en vergroening, maar het zijn de buurtbewoners, die de concrete plannen mogen vorm geven. Op die manier hoopt de stad een gedragen project met een echte meerwaarde voor de buurt te realiseren. Bij de heraanleg van een plein willen we de omwonenden betrekken. Het inrichtingsplan zal worden opgemaakt door de Intercommunale Leiedal.”

Omwonden kregen eerder de kans om per brief of online een eerste bevraging over het huidige en toekomstige gebruik van de site in te vullen. Er ligt tijdelijk een lap kunstgras, met twee zitbanken. Een brievenbus ter plaatse moet de ideeën en suggesties verzamelen, een groot infobord met een QR-code naar een afzonderlijke webpagina zal de buurt tijdens het ganse traject informeren.

Twee medewerkers van Leiedal waren op het bevolkingsmoment aanwezig. “Alle mogelijke toekomstige functies komen aan bod, we tonen welke impact die op de beleving op de site kunnen hebben, en uiteraard kan de buurt opnieuw haar mening kwijt”, klinkt het bij Leiedal.

Schetsontwerp

“Om de discussie op gang te brengen, werd in een eerste verkennend ontwerpend onderzoek al een aantal voorbeeldscenario’s uitgewerkt, om aan te tonen wat er van de plek zou kunnen worden : een tiny forest, een bloementuin, een volkstuin, een bufferbekken met ruimte voor avontuurlijk spel. De feedback uit de bevraging én het bevolkingsmoment zal daarna de basis vormen voor een eerste ontwerpworkshop in mei waaruit een schetsontwerp moet ontstaan.”

Dat schetsontwerp wordt op een infomarkt in juli opnieuw aan de omwonenden voorgelegd. Op basis van hun laatste opmerkingen wordt het ontwerp in een tweede workshop aangepast en verfijnd tot voorontwerp, dat in het najaar tot slot aan het brede publiek zal worden gepresenteerd. In de loop van 2023 zouden de werken van start moeten gaan, zodat ze in het voorjaar van 2024 opgeleverd kunnen worden.

Eerder kwam de ontharding al ter sprake tijdens de gemeenteraad. Raadslid Kristof Vandamme (CD&V) stelde toen voor om de uitvoering door de eigen medewerkers van de technische dienst te laten doen.

Meer info op www.wervik.be/westmolenstraat.

Volledig scherm twee medewerkers van de intercommunale Leiedal (achteraan) gaven de aanwezigen tekst en uitleg © DBEW

Volledig scherm de grote parking in de Westmolenstraat heeft nog nauwelijks nut © Maxime Petit