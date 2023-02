Eenrichtingsverkeer in Wervikstraat en Geluwesesteenweg wegens werken

Het best bewaarde geheim van Ieper, dat is het recept van de Picon van wijlen Alice Gouwy: “Zelfs mijn vriendin mag het niet weten, enkel proeven”

“Mijn Picon? Dat is geen alcohol, dat is een medicijn.” Woorden van wijlen Alice Gouwy uit Vlamertinge, die van heinde en verre mensen zag afzakken naar haar volkscafé America voor haar felbegeerde godendrank. Enkel zij kende het recept, tot ze op een dag besefte dat het met haar dreigde te verdwijnen. Dat is gelukkig niet gebeurd, de Picon van Alice staat nog altijd op de kaart van De Trompet in Ieper. Maar daar moest Geert, de vader van uitbater Sam Van Weeghaege-Meeuws, wel enkele beloftes voor maken...