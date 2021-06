Echtgenote raakte besmet, maar non-believer houdt vol: “Covid-19? Een verzinsel”

Menen Nu ook outdoorgym in het nieuwe Snoezelbos

25 juni In openlucht fitnessen kan nu ook in het nieuwe Snoezelbos in de Volkslaan in Menen. Er staan vier nieuwe beweegtoestellen. “We kozen bewust voor deze locatie omdat deze plek een belangrijke plaats is voor senioren”, zegt schepen van Participatie Herman Ponnet (Vooruit).