Duik in de wereld van de vlasteelt tijdens fietstocht langs de Leieboorden

Deze fietstocht focust op de vlasteelt en zijn bijhorende industrie. Een kennismaking met een vlasverwerkend bedrijf, een oude industriële site langs een idyllisch kabbelende rivier staat op het menu. Ook de vlasgemeente bij uitstek, Wevelgem, mag niet ontbreken. Hier zijn nog veel vlasrelicten en onroerend erfgoed aanwezig. De uiteindelijke bestemming is het museum Texture in Kortrijk. Hier word je ingeleid in de unieke wereld van ketenvlas, rootputten, zwingelmachines en botekopers. Ander Carnel is je gids. De fietstocht is zo'n 50 kilometer lang. Je wordt verwacht op donderdag 11 augustus om 9.15 uur aan het Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63) in Wervik om op stipt 9.30 uur te vertrekken. Je moet zelf een lunchpakket meebregen. Deelname kost 13 euro per persoon (incluseif museumbezoek en drankje) en inschrijven is verplicht. Meer info vind je hier.