Drugsverslaafde dertiger slaat ex en bedreigt eigen moeder

De moeder diende klacht in nadat ze constant werd lastiggevallen en bedreigingen kreeg te slikken van haar zoon F.O., die kampt met een alcohol- en drugsverslaving. Ook de ex van O. heeft het helemaal gehad met de man. Hij had al een contact- en straatverbod gekregen, maar op 23 november 2021 kreeg de ex pepperspray in het gezicht toen ze een van hun kinderen ging afhalen. “Parfum”, hield O. vol. “Hij voelt zich onaantastbaar en komt nergens opdagen”, zei de advocate van de ex. Ook op het proces in Kortrijk was hij niet aanwezig. De openbare aanklager vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van vierhonderd euro. Vonnis op 2 november.