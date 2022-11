Dronken bestuurder (38) strandt met wagen op brug boven A19

Bij de hulpdiensten liepen rond 22 uur verschillende meldingen binnen over een auto die langs de Dadizelestraat in Geluwe geparkeerd stond op de brug boven de A19. Opvallend: de Opel Astra break zat geprangd tussen de vangrail en de reling van de brug en stond dus eigenlijk op de strook die voorzien is om voetgangers en fietsers veilig over de brug te loodsen. Bleek dat de bestuurder, een 38-jarige man uit Wevelgem, vanuit Dadizele in de richting van Geluwe was afgeweken van de rechte weg en zo op de strook voor zwakke weggebruikers was beland. Pas zowat 50 meter verder kwam zijn voertuig tot stilstand. Omdat het voor de bestuurder onmogelijk was om zijn deuren nog te openen, moest de man noodgedwongen via een raam uit de wagen klauteren. Hij was ongedeerd maar legde wel een positieve ademtest af. Op last van het parket werd zijn rijbewijs ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Later zal hij zich moeten verantwoorden in de politierechtbank.