Drie voorstellingen Danscompagnie Tros goed voor meer dan duizend aanwezigen: “Ons vorig familiefeest was net voor de lockdown van maart 2020"

“Ons vorig familiefeest was net voor de lockdown van maart 2020. Zaterdag en zondag hadden we drie voorstellingen, twee dagen later gingen we op dinsdag in lockdown. Na twee jaar niet keken we er nu allemaal naar uit.”

Lang geleden in Oosthove

Jaren geleden vond het familiefeest plaats in de stadszaal Oosthove in Wervik maar week men om praktische redenen en meer capaciteit uit naar De Steiger. Ondertussen is er met GC Gilwe een nieuwbouw met een schouwburg en liggen er daar misschien mogelijkheden voor Danscompagnie Tros? “Voorlopig gaan we niet weg uit De Steiger want we beschikken daar over ongeveer 485 zitplaatsen, GC Gilwe telt er maar 245”, zegt Luc D’Hondt.