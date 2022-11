Drie gewonden bij zware botsingen op N58 in Geluwe

Ieper ZorgJobOnt­bijt bij Thuiszorg Familie­zorg: “Alles over onze vacatures en opleidin­gen”

Op zaterdag 26 november 2022 organiseert Thuiszorg Familiezorg een ZorgJobOntbijt in haar regiohuis in Ieper. Geïnteresseerden krijgen daarbij alle info over de vacatures die open staan, maar ook over de opleiding tot verzorgende en zorgkundige en over vrijwilligerswerk.

16 november